РФ нарощує валютні резерви через ризик нових санкцій США, - Reuters

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До 2021 року у Росії планують накопичити близько 216,1 млрд доларів або 12% від ВВП

Російська Федерація нарощує обсяги резервів, збільшуючи податки на видобуток нафти, через ризик нових санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Вказано, що до 2021 року у РФ планують накопичити близько 216,1 мільярда доларів або 12% від ВВП, що допоможе зменшити негативний вплив потенційних американських санкцій. При цьому нарощенню резервів сприяє зростання світових цін на нафту.

Повідомляється, що у Росії ухвалили рішення стосовно того, що все, що перевищує 40 доларів у ціні нафти за один барель, буде спрямовуватися до резервів. Крім цього, російський парламент ухвалив пенсійну реформу, яка підвищує пенсійний вік в країні і, таким чином, зменшує видатки держави на утримання пенсіонерів.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон ще не прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії. За його словами, Білий дім розглядає питання про необхідність введення санкцій через отруєння у Великобританії російського військового екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Як писало РБК-Україна раніше, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що Штати будуть вводити нові санкції проти Росії "раз на місяць-два".