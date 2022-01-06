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РФ направила в Казахстан подразделения, которые воевали против Украины, - InformNapalm

Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация в рамках "миротворческой" миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности направила в Казахстан подразделения, которые воевали против Украины. А также принимали участие в оккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Сообщается, что переброшенные в Казахстан десантные подразделения участвовали в операции захвата Крыма и агрессии против Украины - военные 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ "Сенеж".

Утверждается, что согласно расследованиям InformNapalm, все эти подразделения принимали участие в агрессии против Украины, в том числе в боевых действиях на Донбассе.

В частности, из состава 98-й дивизии ВДВ в Украине были замечены военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка (в/ч 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211), а также военнослужащие из 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ.

Кроме того, InformNapalm отмечает, что Россия направляла участников гибридной агрессии против Украины в качестве "миротворцев" в Нагорный Карабах, а также на военные учения в Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что первые подразделения российских военных прибыли в Казахстан в составе "миротворческих" сил ОДКБ.

Кроме того, еще четыре страны подтвердили участие в миссии ОДКБ в Казахстане.

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