РФ направила в Казахстан подразделения, которые воевали против Украины, - InformNapalm

Сообщается, что переброшенные в Казахстан десантные подразделения участвовали в операции захвата Крыма и агрессии против Украины - военные 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ "Сенеж".

Утверждается, что согласно расследованиям InformNapalm, все эти подразделения принимали участие в агрессии против Украины, в том числе в боевых действиях на Донбассе.

В частности, из состава 98-й дивизии ВДВ в Украине были замечены военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка (в/ч 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211), а также военнослужащие из 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ.

Кроме того, InformNapalm отмечает, что Россия направляла участников гибридной агрессии против Украины в качестве "миротворцев" в Нагорный Карабах, а также на военные учения в Беларуси.