РФ направила близько 40 військових кораблів у Тихий океан перед візитом Путіна в КНДР

Зазначається, що в маневрах Військово-морського флоту РФ беруть участь близько 40 кораблів, катерів і суден забезпечення.

Також РФ направить у той район близько 20 літаків і вертольотів. Навчання триватимуть до 28 червня в акваторії Тихого океану, Японського та Охотського морів.

Росія повідомляє, що навчання нібито покликані відпрацювати боротьбу з підводними човнами і захист від повітряних атак.