Ностальгія чи демонстрація? Навіщо Путін їде до КНДР та В'єтнаму та чи отримає там зброю

Про те, що ще може стояти за поїздками Путіна до азіатських країн, - у матеріалі РБК-Україна .

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Що кажуть про візити Путіна до Кремлі

Путін прилетить до Північної Кореї 18 червня. Основну частину заходів заплановано на наступний день. Відбудуться переговори у розширеному складі, а також неформальне спілкування з Кім Чен Ином. Крім того, у програмі - концерт та покладання вінка до монумента "визволення Кореї" радянською армією.

За словами його помічника Юрія Ушакова, сторони обговорять співпрацю в економіці, енергетиці, транспорті, сільському господарстві, міжрегіональні зв'язки та "безпекові проблеми". Він також додав, що Москва цінує КНДР за розуміння "справжніх причин" та підтримку російсько-української війни.

За підсумками переговорів Путін та Кім Чен Ин зроблять заяви для ЗМІ.

19 червня Путін прибуде до столиці В'єтнаму - Ханой. Де зустрінеться з генсеком ЦК Комуністичної партії Нгуєн Фу Чонгом, президентом То Ламом, прем'єр-міністром уряду Фам Мінь Тінем та головою національних зборів Чан Тхань Маном.

Також заплановано зустріч із випускниками радянських та російських вишів.

"Візит символізує і те, що у нас відносини досить просунуті і вони вже мають історію понад 30 років. Цього року 16 червня відзначається 30-річчя підписання договору про основи дружніх відносин", - додав Ушаков.

Очікується підписання близько 20 документів та спільна заява, яка підтвердить принципи співпраці між Росією та В'єтнамом.

Навіщо їде до Північної Кореї

Відносини Росії із Північною Кореєю більш ніж зрозумілі. Оскільки радянські війська відіграли велику роль у Корейській війні 1950-1953 років та фактично допомогли створити КНДР. З того часу Москва залишалася важливим торговим партнером.

Перший і на даний момент останній візит Путіна до Пхеньяну відбувся в 2000 році. Цьогорічний візит є відповіддю на приїзд Кім Чен Ина у вересні 2023-го на космодром "Восточний". Після цієї поїздки з'явилися повідомлення про поставки артилерійських боєприпасів для війни проти України, а взимку росіяни почали застосовувати північнокорейські балістичні ракети.

Як заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, Пхеньян міг поставити Росії до 5 млн снарядів та десятки балістичних ракет. На його думку, Путін попросить ще більше зброї, яка може бути поставлена в обмін на військові технології для шпигунських супутників, танків і літаків.

Путін і Кім Чен Ин, швидше за все, ще раз пообіцяють підтримувати один одного, пише The Washington Post. Візит також наголосить на довговічності диктаторських режимів. Щодо постачання зброї, то Північна Корея має великий запас снарядів радянських калібрів. А також є виробничі потужності, які допоможуть РФ підтримувати високий темп артилерійського вогню в Україні, поки та вирішує питання власного виробництва.

Політолог Володимир Фесенко підкреслює, що це зворотній візит, відповідно до дипломатичної традиції. Раніше їх не було, оскільки КНДР перебуває під міжнародними санкціями, але Росія давно порушує режим санкцій, розширюючи військові зв'язки.

"Але візит символізує та показує рівень та масштаб співпраці Росії з КНДР. Багато політиків та експертів кажуть про так звану "вісь зла". Яка сформувалася навколо поставок зброї з Ірану та Північної Кореї. Те, що Путін особисто їде до Північної Кореї, підтверджує, що вони активні партнери з обміну зброєю та в економічній співпраці", - розповів він РБК-Україна.

Він також не довіряє інформації про поставки 5 млн північнокорейських снарядів. Швидше за все, оцінки Південної Кореї перебільшені. Однак навіть 2 млн снарядів, які підтверджують різні джерела, на жаль, стали вагомим внеском КНДР у війну Росії проти України.

З іншого боку, в обмін Москва також надає якусь зброю та технології. Що є загрозою для миру в Східній Азії, оскільки Пхеньян поводиться агресивно по відношенню до Південної Кореї та Японії. У тому числі ядерними погрозами та запусками ракет у море.

"Так що цей візит - демонстрація партнерства двох агресивних диктаторів. У цьому і є головний сенс. Думаю, там будуть домовленості і про взаємні поставки зброї. Але навіть сама співпраця становить загрозу як для України, так і для миру на сході Азії", - додав Фесенко.

Чим показовим є візит до В'єтнаму

Перший візит Путіна до В'єтнаму відбувся ще 2001 року. Його результатом стала декларація про стратегічне партнерство. З того часу він неодноразово бував у Ханої, остання поїздка відбулася у 2017 році на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Сторонам є що обговорити. Через західні санкції проти Росії минулого року товарообіг минулого року знизився вдвічі до 3,6 млрд доларів порівняно з 2021-м. Російські ЗМІ пишуть, що Путін їде, зокрема, дати новий економічний імпульс.

Reuters звертає увагу, що В'єтнам відмовився брати участь у Глобальному саміті миру по Україні, який пройшов минулими вихідними, але відправив представника свого МЗС на зустріч у рамках БРІКС.

Сполучені Штати, як головний торговий партнер В'єтнаму, реагують різко негативно.

"Жодна країна не ма надавати Путіну платформу для пропаганди його агресивної війни. Якщо він зможе вільно подорожувати, це може нормалізувати кричущі порушення Росією міжнародного права", - заявив представник посольства США в Ханої, маючи на увазі повномасштабну війну проти України.

Зазначимо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт Путіна у зв'язку з підозрою щодо причетності до військових злочинів в Україні. Але В'єтнам не є членом міжнародного суду.

Очікується, що, крім угод у таких секторах, як торгівля, інвестиції, технології та освіта, сторони зосередяться і на більш делікатних питаннях. Переговори стосуватимуться постачання російської зброї, питань енергетики та міждержавних платежів, пише Reuters з посиланням на джерела.

На думку Фесенка, історія з В'єтнамом схожа на КНДР. Візит не можна назвати несподіваним, він плановий, проте досить показовий.

"Бо В'єтнам - давній партнер і союзник. І впливова країна в Південно-Східній Азії. Свого часу там була радянська військово-морська база. І, наскільки мені відомо, Росія намагається її відновити. Тому візит Путіна перш за все спрямований на посилення впливу на країни у цьому регіоні. Щоб спробувати підняти свій глобальний статус”, - пояснює політолог.

Путін спекулює ностальгією за радянськими часами і показує, що Росія як колись СРСР готова бути партнером. В'єтнам не підтримує війну в Україні та не визнає окуповані території. Але еконмічним та військовим співробітництвом схожий на багато інших країн Глобального Півдня.

Що стосується можливих поставок зброї з В'єтнаму до Росії, це можливо, але поки лише в теорії.

"Не думаю, що саме зброя є головною метою. Безумовно, В'єтнам має чималі запаси. Інша справа, що Ханой обережно ставиться до своєї безпеки. Має територіальну суперечку з Китаєм. Мало хто пам'ятає, що в 1979 році між ними була коротка, але досить інтенсивна війна. Тому не думаю, що В'єтнам може постачати серйозну зброю Росії. Хіба що снаряди радянських калібрів, як у випадку з КНДР. Питання поставок деяких видів боєприпасів розглядатися може", - зазначив Фесенко.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Reuters, The Washington Post, коментарі політолога Володимира Фесенка.