РФ направила около 40 военных кораблей в Тихий океан перед визитом Путина в КНДР

Отмечается, что в маневрах Военно-морского флота РФ принимают участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Также РФ направит в тот район около 20 самолетов и вертолетов. Учения продлятся до 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

Россия сообщает, что учения якобы призваны отработать борьбу с подводными лодками и защиту от воздушных атак.