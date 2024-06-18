RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ направила около 40 военных кораблей в Тихий океан перед визитом Путина в КНДР

Архивное фото: РФ направила около 40 военных кораблей в Тихий океан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Военно-морской флот Российской Федерации начал крупные учения в Тихом океане. Это происходит накануне визита диктатора Владимира Путина в КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Отмечается, что в маневрах Военно-морского флота РФ принимают участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Также РФ направит в тот район около 20 самолетов и вертолетов. Учения продлятся до 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

Россия сообщает, что учения якобы призваны отработать борьбу с подводными лодками и защиту от воздушных атак.

Визит Путина в КНДР и Вьетнам

Стоит отметить, что вчера в Кремле заявили о планах Путина посетить КНДР. The Washington Post предположило, что российский диктатор может попросить у главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Также Путин собрался с визитом во Вьетнам. О том, что еще может стоять за поездками Путина в азиатские страны, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРТихий океан