РФ нанесла авиаудары по школам и домам в Черниговской области. Есть погибшие и раненые, - глава ОВА

Российские войска нанесли авиаудары по Новгород-Сиверскому Черниговской области в ночь на 12 мая. В результате вражеских атак были разрушены школы и другие здания, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и медики.
Отмечается, что российские оккупанты ночью нанесли несколько ударов с воздуха по объектам критической инфраструктуры города Новгород-Сиверский.
"Это школы. Повреждены другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые", - рассказал глава ОВА.
Последствия российского обстрела школ в Черниговской области 12 мая (фото: t.me/chernigivskaODA)
Напомним, ранее 11 мая утром российские войска обстреляли Черниговскую область из минометов. Атаку противник совершил с территории РФ.
Перед этим, 10 мая вечером, рашисты обстреляли граничащие с РФ районы Сумской и Черниговской области, используя авиацию и минометы.
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