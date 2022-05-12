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РФ завдала авіаударів по школах і будинках в Чернігівській області. Є загиблі і поранені, - глава ОВА

Фото: наслідки російської атаки по школах у Новгород-Сіверському (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська завдали авіаударів по Новгород-Сіверському Чернігівської області в ніч проти 12 травня. В результаті ворожих атак були зруйновані школи та інші будівлі, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

На місці події працюють співробітники ДСНС і медики.

Зазначається, що російські окупанти вночі завдали кілька ударів з повітря по об'єктах критичної інфраструктури міста Новгород-Сіверський.

"Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки. Є загиблі та поранені", - розповів глава ОВА.

Наслідки російського обстрілу шкіл у Чернігівській області 12 травня (фото: t.me/chernigivskaODA)

Нагадаємо, раніше 11 травня вранці російські війська обстріляли Чернігівську область з мінометів. Атаку противник здійснив з території РФ.

Перед цим, 10 травня ввечері, рашисти обстріляли межують з РФ райони Сумської та Чернігівської області, використовуючи авіацію і міномети.

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