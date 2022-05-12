РФ завдала авіаударів по школах і будинках в Чернігівській області. Є загиблі і поранені, - глава ОВА

Російські війська завдали авіаударів по Новгород-Сіверському Чернігівської області в ніч проти 12 травня. В результаті ворожих атак були зруйновані школи та інші будівлі, є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
На місці події працюють співробітники ДСНС і медики.
Зазначається, що російські окупанти вночі завдали кілька ударів з повітря по об'єктах критичної інфраструктури міста Новгород-Сіверський.
"Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки. Є загиблі та поранені", - розповів глава ОВА.
Наслідки російського обстрілу шкіл у Чернігівській області 12 травня (фото: t.me/chernigivskaODA)
Нагадаємо, раніше 11 травня вранці російські війська обстріляли Чернігівську область з мінометів. Атаку противник здійснив з території РФ.
Перед цим, 10 травня ввечері, рашисти обстріляли межують з РФ райони Сумської та Чернігівської області, використовуючи авіацію і міномети.
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