РФ намагалась штурмувати біля Костянтинополя, тривають заходи з виявлення противника

Російська армія активізувала свої штурми на Новопавлівському напрямку. Ворог атакував біля низки населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, ворог атакував в районах Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямку Бурлацького.

А для доставки штурмових підрозділів у напрямках на Зеленівку та Костянтинопіль противник застосував авто- та мототехніку, яка була уражена вогнем нашої артилерії.

Там триває пошук та знищення залишків штурмових груп противника.

Варто нагадати, на початку лютого російська армія спробувала штурмувати позиції українських військових неподалік Великої Новосілки. По техніці окупантів було завдано вогневого ураження.

А протягом минулої доби на фронті відбулось 139 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському, а також Новопавлівському напрямках.

Також зпочатку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 861 тисячі одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще близько 1170 російських терористів. Також було знищено: