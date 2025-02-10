РФ намагалась просунутись на Лиманському напрямку: Генштаб показав нові карти боїв

Минулої доби вздовж всієї лінії фронту відбулось 99 бойових зіткнень. Українські військові завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник загалом завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також - 87 авіаударів, скинувши 138 керованих бомб.

Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, з них 133 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2427 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

Олександрівка, Нестерне, Слатине, Уди Харківської області;

Філія Дніпропетровської області;

Звірове, Покровськ, Гродівка, Костянтинівка, Ясинувата, Багатир, Розлив, Одрадне, Новосілка, Сторожове, Новопіль Донецької області;

Гуляйполе, Червоне, П’ятихатки, Кам’янське, Лук’янівське, Степногірськ Запорізької області;

Придніпровське Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.



На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.



На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.



На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурми агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне.



Активно застосовуючи авіацію на Новопавлівському напрямку, ворог десять разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.



В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 39 авіаційних ударів із застосуванням 69 керованих бомб, а також здійснив 493 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.



На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один зенітний ракетний комплекс “Бук”, сім районів зосередження особового складу та військової техніки, п’ять артилерійських систем та пункт управління російських загарбників.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1170 осіб.

Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 16 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони, 137 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.