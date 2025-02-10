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РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб показал новые карты боев

Понедельник 10 февраля 2025 08:23
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РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб показал новые карты боев Иллюстративное фото: РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта состоялось 99 боевых столкновений. Украинские военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник в целом нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также - 87 авиаударов, сбросив 138 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил более пяти тысяч восемьсот обстрелов, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2427 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

  • Александровка, Нестерное, Слатино, Уды Харьковской области;
  • Филиал Днепропетровской области;
  • Зверево, Покровск, Гродовка, Константиновка, Ясиноватая, Багатир, Разлив, Отрадное, Новоселка, Сторожевое, Новополь Донецкой области;
  • Гуляйполе, Красное, Пятихатки, Каменское, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области;
  • Приднепровское Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб показал новые карты боев

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку населенных пунктов Богуславка, Степная Новоселка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб показал новые карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка, Колодязи, Копанки и Новолюбовка.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб показал новые карты боев

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Часов Яр.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб показал новые карты боев

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб показал новые карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурма агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб показал новые карты боев

Активно применяя авиацию на Новопавловском направлении, враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб показал новые карты боев

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 18 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 39 авиационных ударов с применением 69 управляемых бомб, а также осуществил 493 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб показал новые карты боев

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один зенитный ракетный комплекс "Бук", семь районов сосредоточения личного состава и военной техники, пять артиллерийских систем и пункт управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек.

Также украинские воины обезвредили девять танков, 16 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны, 137 БпЛА оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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