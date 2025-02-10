РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб показал новые карты боев

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта состоялось 99 боевых столкновений. Украинские военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, вчера противник в целом нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также - 87 авиаударов, сбросив 138 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил более пяти тысяч восемьсот обстрелов, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2427 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Александровка, Нестерное, Слатино, Уды Харьковской области;

Филиал Днепропетровской области;

Зверево, Покровск, Гродовка, Константиновка, Ясиноватая, Багатир, Разлив, Отрадное, Новоселка, Сторожевое, Новополь Донецкой области;

Гуляйполе, Красное, Пятихатки, Каменское, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области;

Приднепровское Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки.



На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку населенных пунктов Богуславка, Степная Новоселка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово.



На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка, Колодязи, Копанки и Новолюбовка.



На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Часов Яр.



На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.



На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурма агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.



Активно применяя авиацию на Новопавловском направлении, враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.



В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 18 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 39 авиационных ударов с применением 69 управляемых бомб, а также осуществил 493 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.



На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один зенитный ракетный комплекс "Бук", семь районов сосредоточения личного состава и военной техники, пять артиллерийских систем и пункт управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек.

Также украинские воины обезвредили девять танков, 16 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны, 137 БпЛА оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.