РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 89 авіаційних ударів, зокрема, залучив п’ять ракет та скинув 133 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 130 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

Великий Бурлук;

Моначинівка;

Кіндрашівка;

Федорівка;

Бурлацьке;

Краматорськ;

Іванопілля;

Костянтинівка;

Горіхове;

Сергіївка;

Філія;

Удачне;

Звірове;

Мала Токмачка;

Білогір’я;

Гірке;

Оріхів;

Кам’янське.

Ситуація на фронтах

Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки та Загризового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.



Минулої доби ворог сім разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.



Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.



На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру.



Чотирнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.



Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького.



На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку агресора в напрямку Новосілки.



Минулої доби на Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення, ворог завдав 51 авіаційного та одного ракетного ударів, застосувавши чотири ракети та 77 керованих бомб, також здійснив понад 500 артилерійських обстрілів.



На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожа армія активних наступальних дій не проводила.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів; два пункти управління дронами, засіб ППО, вісім засобів ракетних військ та артилерії, склад боєприпасів, засіб РЕБ та ще один важливий об'єкт противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, чотири реактивних системи залпового вогню, три засоби ППО, 152 дрони оперативно-тактичного рівня, 156 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.