РФ пыталась атаковать в районе Новоселки: Генштаб показал актуальные карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 89 авиационных ударов, в частности, привлек пять ракет и сбросил 133 КАБ. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Великий Бурлук;

Моначиновка;

Кондрашовка;

Федоровка;

Бурлацкое;

Краматорск;

Иванополье;

Константиновка;

Ореховое;

Сергеевка;

Филиал;

Удачное;

Зверево;

Малая Токмачка;

Белогорье;

Горькое;

Орехов;

Каменское.

Ситуация на фронтах

Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Голубовки и Загрызово на Купянском направлении, где за сутки произошло четыре атаки оккупантов.



За прошедшие сутки враг семь раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.



Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.



На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часового Яра.



Четырнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.



На Покровском направлении наши защитники остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.



Силы обороны отбили 16 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого.



На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку агрессора в направлении Новоселки.



За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 23 боестолкновения, враг нанес 51 авиационный и один ракетный удар, применив четыре ракеты и 77 управляемых бомб, также совершил более 500 артиллерийских обстрелов.



На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеская армия активных наступательных действий не проводила.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупантов; два пункта управления дронами, средство ПВО, восемь средств ракетных войск и артиллерии, склад боеприпасов, средство РЭБ и еще один важный объект противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 16 боевых бронированных машин, 81 артиллерийскую систему, четыре реактивных системы залпового огня, три средства ПВО, 152 дроны оперативно-тактического уровня, 156 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.