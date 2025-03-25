РФ намагається вклинитись на Лиманському напрямку: оновлені карти від Генштабу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 76 авіаударів, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив 6261 обстріл, зокрема 142 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2640 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

Великий Прикіл, Миропільське, Проходи, Петрушівка, Тур'я, Угроїди та Краснопілля Сумської області;

Світличне, Слатине Харківської області;

Покровськ Донецької області;

Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська.



На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.



На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Ямполівки та в бік Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного.



На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили шість наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та в бік Верхньокам’янського.



На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Диліївки.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак в районі Торецька та неподалік Диліївки, Дачного, Кримського.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки.



На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в бік Розливу і Веселого.



На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили три спроби ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новопіль та в напрямку Вільного Поля.



На Оріхівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався просунутися в бік Лобкового.



На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 302 обстріли, з яких сім - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників.



Втрати росіян

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та пункт управління противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 98 автомобілів та одну важку вогнеметну систему окупантів.