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РФ намагається вербувати українців для шпигунства в ЄС: ГУР викриває схему Кремля

Фото: Росія намагається залучити українців до шпигунства в Європі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські спецслужби намагаються вербувати українців для шпигунства в країнах ЄС. ГУР попереджає про нові схеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО.

Російські спецслужби активізували спроби вербування українських громадян для протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу. 

За даними ГУР, йдеться переважно про українців з тимчасово окупованих територій, які опинилися в уразливому становищі за кордоном.

Їм пропонують грошову винагороду за участь у незаконній діяльності - зокрема, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури, збір інформації та інші дії на користь держави-агресора.

У розвідці наголошують, що така діяльність є частиною гібридної війни, яку росія веде не лише проти України, а й проти всієї Європи.

ГУР МО закликає українців бути пильними та у разі спроб встановлення контакту з боку підозрілих осіб негайно повідомляти про це правоохоронним органам країни перебування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Росії існують три головні страхи, які Кремль вважає найбільшими загрозами для себе. Це виклики, що стосуються стабільності режиму та можливості розколу країни.

Заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький наголосив, що Росія підходить прагматично до своїх планів.

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