В ГУР розкрили три головні страхи Кремля: чого боїться Росія

В Росії існують три головні страхи, які Кремль вважає найбільшими загрозами для себе. Це виклики, що стосуються стабільності режиму та можливості розколу країни.

Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на Kyiv StratCom Forum.

Скібіцький наголосив, що Росія підходить прагматично до своїх планів.

"Ті можливі військові конфлікти, які вона для себе бачить у сценаріях розвитку подій - вони, згідно з їхніми ж документами, можливі на кордонах РФ. Російське керівництво боїться кількох факторів - це те, що вони вважають для себе викликами й загрозами", - наголосив заступник начальника ГУР.

Він виділив три основні страхи Росії. Перше, за словами Скібіцького, це дестабілізація режиму і зміна влади. Друге - дестабілізація всередині самої Росії, адже, як наголосив заступник начальника ГУР, це велика територія і багатонаціональна країна.

"Третій виклик - не допустити розколу чи розвалу РФ, тобто зберегти її такою, якою вона є. І ці загрози вони вважають зовнішніми й в інформаційному, і у військовому аспекті. Саме тому вони виступають проти вступу України в НАТО, оскільки вони бачать це реальною загрозою для своєї територіальної цілісності", - пояснив Скібіцький.

Водночас він зауважив, що Головне управління розвідки безумовно знає та враховує цю інформацію.