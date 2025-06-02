РФ пытается вербовать украинцев для шпионажа в ЕС: ГУР разоблачает схему Кремля

Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки украинских граждан для противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.

По данным ГУР, речь идет преимущественно об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в уязвимом положении за рубежом.

Им предлагают денежное вознаграждение за участие в незаконной деятельности - в частности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры, сбор информации и другие действия в пользу государства-агрессора.

В разведке отмечают, что такая деятельность является частью гибридной войны, которую россия ведет не только против Украины, но и против всей Европы.

ГУР МО призывает украинцев быть бдительными и в случае попыток установления контакта со стороны подозрительных лиц немедленно сообщать об этом правоохранительным органам страны пребывания.