РФ намагається розширити зону контролю у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківському напрямку

На Харківському напрямку за добу, 2 серпня, відбулося 6 бойових зіткнень. Окупанти завдали 6 авіаційних ударів, використавши 6 КАБів та 11 некерованих авіаційних ракет. Росіяни також вдарили 34 рази дронами-камікадзе та 468 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Втрати РФ на Харківському напрямку склали 105 військових. Також знищені та пошкоджені 40 одиниць озброєння та військової техніки.

Додамо, що загалом за добу РФ в Україні втратила 1170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 артсистем, 52 дрони та 27 ББМ.

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