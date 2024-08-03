RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ пытается расширить зону контроля в Волчанске, - ОТГ "Харьков"

Фото: РФ пытается расширить зону контроля в Волчанске (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ ударили по россиянам вблизи Сотницкого Казачка. В свою очередь, РФ стремится расширить зону контроля в Волчанске Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".

"В Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия с целью расширения зоны контроля в северной и центральной частях города", - рассказали военные.

Также РФ применила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из района населенного пункта Шебекино (Россия).

Глубокое

В районе населенного пункта Глубокое оккупанты осуществляют меры логистического обеспечения.

"Провели распределение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, активизировало проведение воздушной разведки с помощью БПЛА", - добавили в ОТГ.

Сотницкий Казачок

Во время перегруппировки оккупантов в приграничных районах РФ вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок Силами обороны Украины нанесено огневое поражение по личному составу противника.

Ситуация на Харьковском направлении

На Харьковском направлении pf сутки, 2 августа, произошло 6 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 6 авиационных ударов, использовав 6 КАБов и 11 неуправляемых авиационных ракет. Россияне также ударили 34 раза дронами-камикадзе и 468 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

Потери РФ на Харьковском направлении составили 105 военных. Также уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники.

Добавим, что всего за сутки РФ в Украине потеряла 1170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 56 артсистем, 52 дрона и 27 ББМ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолчанскХарьковВойна в Украине