РФ намагається прорватися не лише у Харківській області: що відбувається на фронті

Наступ у Харківській області

Зазначимо, росіяни вже кілька днів продовжують наступ на Харківську область. Для цього вони зосередили велику кількість своїх солдатів.

Бійці ЗСУ активно знищують живу силу та техніку ворога. Також сьогодні, 13 травня, вони досягли певних успіхів, про що у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

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