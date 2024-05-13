РФ пытается прорваться не только в Харьковской области: что происходит на фронте

Наступление в Харьковской области

Отметим, россияне уже несколько дней продолжают наступление на Харьковскую область. Для этого они сосредоточили большое количество своих солдат.

Бойцы ВСУ активно уничтожают живую силу и технику врага. Также сегодня, 13 мая, они достигли определенных успехов, о чем в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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