РФ намагається прорвати оборону Нової Новосілки, не рахується з втратами, - ЗСУ

"На Новопавлівському напрямку противник сконцентрував свої основні атакувальні зусилля в районі Великої Новосілки. Не рахуючись з численними втратами, ворог намагається прорвати нашу оборону на околицях населеного пункту", - пише ОСУВ.

Зазначається, що на напрямку ворог також за підтримки бронетехніки атакував в районах Костянтинополя та Зеленівки.

Під час вогневого ураження було знищено й пошкоджено шість бронемашин ворога.