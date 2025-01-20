РФ намагається прорвати оборону Нової Новосілки, не рахується з втратами, - ЗСУ

Російські окупанти, не рахуючись з численними втратами, намагаються прорвати оборону українських воїнів в районі Великої Новосілки Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
"На Новопавлівському напрямку противник сконцентрував свої основні атакувальні зусилля в районі Великої Новосілки. Не рахуючись з численними втратами, ворог намагається прорвати нашу оборону на околицях населеного пункту", - пише ОСУВ.
Зазначається, що на напрямку ворог також за підтримки бронетехніки атакував в районах Костянтинополя та Зеленівки.
Під час вогневого ураження було знищено й пошкоджено шість бронемашин ворога.
Як писав Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 19 січня, вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 189 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.
Міністерство оборони Британії, тим часом пише, що росіяни посилили тиск на Велику Новосілку після низки невдач захопити населений пункт.
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