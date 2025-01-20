РФ пытается прорвать оборону Новой Новоселки, не считается с потерями, - ВСУ

"На Новопавловском направлении противник сконцентрировал свои основные атакующие усилия в районе Великой Новоселки. Не считаясь с многочисленными потерями, враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях населенного пункта", - пишет ОСГВ.

Отмечается, что на направлении враг также при поддержке бронетехники атаковал в районах Константинополя и Зеленовки.

Во время огневого поражения было уничтожено и повреждено шесть бронемашин врага.