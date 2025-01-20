РФ пытается прорвать оборону Новой Новоселки, не считается с потерями, - ВСУ

Российские оккупанты, не считаясь с многочисленными потерями, пытаются прорвать оборону украинских воинов в районе Великой Новоселки Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
"На Новопавловском направлении противник сконцентрировал свои основные атакующие усилия в районе Великой Новоселки. Не считаясь с многочисленными потерями, враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях населенного пункта", - пишет ОСГВ.
Отмечается, что на направлении враг также при поддержке бронетехники атаковал в районах Константинополя и Зеленовки.
Во время огневого поражения было уничтожено и повреждено шесть бронемашин врага.
Как писал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 19 января, вдоль всей линии фронта было зафиксировано 189 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Министерство обороны Британии, тем временем пишет, что россияне усилили давление на Великую Новоселку после ряда неудач захватить населенный пункт.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.