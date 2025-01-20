RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

РФ пытается прорвать оборону Новой Новоселки, не считается с потерями, - ВСУ

Иллюстративное фото: РФ пытается прорвать оборону Новой Новоселки, не считается с потерями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, не считаясь с многочисленными потерями, пытаются прорвать оборону украинских воинов в районе Великой Новоселки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

"На Новопавловском направлении противник сконцентрировал свои основные атакующие усилия в районе Великой Новоселки. Не считаясь с многочисленными потерями, враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях населенного пункта", - пишет ОСГВ.

Отмечается, что на направлении враг также при поддержке бронетехники атаковал в районах Константинополя и Зеленовки.

Во время огневого поражения было уничтожено и повреждено шесть бронемашин врага.

 

Ситуация на фронте

Как писал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 19 января, вдоль всей линии фронта было зафиксировано 189 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Министерство обороны Британии, тем временем пишет, что россияне усилили давление на Великую Новоселку после ряда неудач захватить населенный пункт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХортицаВойна в Украине