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РФ намагається приховати свої втрати, окупантів ховають на захоплених територіях, - Маляр

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Україна, Четвер 10 серпня 2023 15:34
РФ намагається приховати свої втрати, окупантів ховають на захоплених територіях, - Маляр Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові зазнають значних втрат на війні проти України, тіла окупантів закопують і спалюють просто на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр.

"Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворогів. Сотні загиблих щодня і на сході, і на півдні", - йдеться у повідомленні.

Маляр пояснила, що командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії.

Ситуація у Запорізькій області

"Так, поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляються окупантами на вантажних автомобілях", - пише Маляр.

Заступник міністра оборони України пояснила, що місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.

Ситуація у Херсонській області

Також до моргу Чаплинської районної лікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку. Їх ховають на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

Втрати окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 10 серпня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252 200 військових.

Міноборони України повідомило, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші захисники знищили понад 5 тисяч артилерійських систем ворога.

Також росіяни втрачають живу силу на лінії Сватове-Кремінна, лише за перший тиждень серпня вони вивезли звідти до Бєлгорода близько 500 поранених солдатів.

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