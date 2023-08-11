РФ намагається повернути втрачені позиції західніше Старомайорського та Роботиного, - Генштаб

Так, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. А також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки. Окупанти здійснюють спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та західніше Роботиного. Успіху не мали", - розповів Ковальов.

Фото: росіяни намагаються повернути втрачені позиції західніше Старомайорського та Роботиного (deepstatemap.livе)

На Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ.

Зокрема, росіяни здійснили тут безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Надія та південніше Новоселівського Луганської області.

Також окупанти намагалися наступати у районі північно-східніше Богданівки, однак результату не досягли. На цьому напрямку тривають важкі бої. Ворог зазначає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Армія РФ здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Всього протягом минулої доби відбулось 34 бойових зіткнення.

Водночас, як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), ЗСУ намагаються закріпитись поблизу Урожайного, а росіяни продовжують активно атакувати на Куп'янському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 11 серпня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252780 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 15 ББМ та артсистем.