РФ пытается вернуть утраченные позиции западнее Старомайорского и Работиного, - Генштаб

Так Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. А также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении Силы обороны ведут наступательные действия южнее города Бахмут.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки. Оккупанты предпринимают попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и западнее Работиного. Успеха не имели", - рассказал Ковалев.

Фото: россияне пытаются вернуть утраченные позиции западнее Старомайорского и Работиного (deepstatemap.livе)

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск.

В частности, россияне совершили здесь безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Надежда и южнее Новоселовского Луганской области.

Также оккупанты пытались наступать в районе северо-восточнее Богдановки, однако результата не добились. В этом направлении продолжаются тяжелые бои. Враг отмечает значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Армия РФ осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

В то же время, как сообщают в Институте изучения войны (ISW), ВСУ пытаются закрепиться близ Урожайного, а россияне продолжают активно атаковать на Купянском направлении.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 11 августа, составили 580 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 252780 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 15 ББМ и артсистем.