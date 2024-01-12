РФ намагається поширювати дезінформацію про розкрадання іноземної зброї в Україні, - Пентагон

"Сьогодні немає жодних достовірних доказів того, що передане Україні від США озброєння могло потрапити не в ті руки", - заявив речник Пентагону.

За його словами, Росія через різні канали інформації постійно намагається поширювати дезінформацію про інше.

"Але річ у тому, що ми спостерігали, як українці використовують надані їм можливості на полі битви. Ми бачимо, що вони використовують їх ефективно", - наголосив Райдер.

Дезінформація та фейки РФ проти України

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація намагалася запустити хвилю дезінформації про причини припинення обмінів військовополоненими. Таким чином, країна-терорист намагатиметься виправдати свою бездіяльність.

Також нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".