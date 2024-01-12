UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ намагається поширювати дезінформацію про розкрадання іноземної зброї в Україні, - Пентагон

Фото: представник Пентагону генерал Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія постійно намагається розповсюджувати дезінформацію про те, що в Україні нібито фіксуються випадки розкрадання іноземного озброєння.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Сьогодні немає жодних достовірних доказів того, що передане Україні від США озброєння могло потрапити не в ті руки", - заявив речник Пентагону.

За його словами, Росія через різні канали інформації постійно намагається поширювати дезінформацію про інше.

"Але річ у тому, що ми спостерігали, як українці використовують надані їм можливості на полі битви. Ми бачимо, що вони використовують їх ефективно", - наголосив Райдер.

Дезінформація та фейки РФ проти України

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація намагалася запустити хвилю дезінформації про причини припинення обмінів військовополоненими. Таким чином, країна-терорист намагатиметься виправдати свою бездіяльність.

Також нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонВторгнення Росії до України