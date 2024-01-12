РФ пытается распространять дезинформацию о краже иностранного оружия в Украине, - Пентагон

Россия постоянно пытается распространять дезинформацию о том, что в Украине якобы фиксируются случаи разворовывания иностранного вооружения.
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Сегодня нет никаких достоверных доказательств того, что переданное Украине от США вооружение могло попасть не в те руки", - заявил спикер Пентагона.
По его словам, Россия через различные каналы информации постоянно пытается распространять дезинформацию об обратном.
"Но дело в том, что мы наблюдали, как украинцы используют предоставленные им возможности на поле битвы. Мы видим, что они используют их эффективно", - подчеркнул Райдер.
Дезинформация и фейки РФ против Украины
Напомним, ранее мы сообщали, что Российская Федерация пыталась запустить волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными. Таким образом, страна-террорист будет пытаться оправдать свое бездействие.
Также недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".
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