RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ пытается распространять дезинформацию о краже иностранного оружия в Украине, - Пентагон

Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия постоянно пытается распространять дезинформацию о том, что в Украине якобы фиксируются случаи разворовывания иностранного вооружения.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Сегодня нет никаких достоверных доказательств того, что переданное Украине от США вооружение могло попасть не в те руки", - заявил спикер Пентагона.

По его словам, Россия через различные каналы информации постоянно пытается распространять дезинформацию об обратном.

"Но дело в том, что мы наблюдали, как украинцы используют предоставленные им возможности на поле битвы. Мы видим, что они используют их эффективно", - подчеркнул Райдер.

Дезинформация и фейки РФ против Украины

Напомним, ранее мы сообщали, что Российская Федерация пыталась запустить волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными. Таким образом, страна-террорист будет пытаться оправдать свое бездействие.

Также недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонВторжение России в Украину