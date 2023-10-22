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РФ намагається перешкодити ЗСУ закріпитись в Кринках на лівому березі Херсонської області, - ISW

Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни намагаються перешкодити спробам ЗСУ закріпитись у Кринках на лівому березі Херсонської області та налагодити туди постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

 

Днем раніше ISW опублікував звіт, де зазначив, що на кадрах із геолокацією, опублікованих 19 жовтня, видно, як українські війська просунулися на північний схід Кринок Херсонської області.

За даними російських джерел, українські сили закріплювались в районі Кринок і продовжували зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро. Також повідомлялося про бої в районі Піщанівки.

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Херсонська областьВійна Росії проти України