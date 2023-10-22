РФ намагається перешкодити ЗСУ закріпитись в Кринках на лівому березі Херсонської області, - ISW

Днем раніше ISW опублікував звіт, де зазначив, що на кадрах із геолокацією, опублікованих 19 жовтня, видно, як українські війська просунулися на північний схід Кринок Херсонської області.

За даними російських джерел, українські сили закріплювались в районі Кринок і продовжували зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро. Також повідомлялося про бої в районі Піщанівки.

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