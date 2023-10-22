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РФ пытается помешать ВСУ закрепиться в Крынках на левом берегу Херсонской области, - ISW

Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне пытаются помешать попыткам ВСУ закрепиться в Крынках на левом берегу Херсонской области и наладить туда поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Днем ранее ISW опубликовал отчет, где отметил, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 19 октября, видно, как украинские войска продвинулись на северо-восток Крынок Херсонской области.

По данным российских источников, украинские силы закреплялись в районе Крынок и продолжали сохранять свое присутствие в районе Антоновского и железнодорожного мостов через Днепр. Также сообщалось о боях в районе Песчановки.

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Херсонская областьВойна России против Украины