РФ пытается помешать ВСУ закрепиться в Крынках на левом берегу Херсонской области, - ISW

Россияне пытаются помешать попыткам ВСУ закрепиться в Крынках на левом берегу Херсонской области и наладить туда поставки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Днем ранее ISW опубликовал отчет, где отметил, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 19 октября, видно, как украинские войска продвинулись на северо-восток Крынок Херсонской области.
По данным российских источников, украинские силы закреплялись в районе Крынок и продолжали сохранять свое присутствие в районе Антоновского и железнодорожного мостов через Днепр. Также сообщалось о боях в районе Песчановки.
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