РФ намагається перешкодити ЗСУ закріпитись в Кринках на лівому березі Херсонської області, - ISW

Росіяни намагаються перешкодити спробам ЗСУ закріпитись у Кринках на лівому березі Херсонської області та налагодити туди постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики, зазначили, що російська служба ВВС передала 21 жовтня слова військових ЗСУ, які беруть участь у наземних операціях на східному березі заявив, що вони ведуть бої за повний контроль над Кринками (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Російські військові блогери стверджували, що українські війська зберігають позиції в Кринках, але розходились у думках щодо масштабів цих позицій. Один з них стверджував, що українські війська просунулися майже на два кілометри на південь від Кринків. Інший військовий блогер стверджував, що українські сили контролюють усі Кринки, тоді як ще один "воєнкор" прямо спростував це твердження та стверджував, що російські війська витіснили українську диверсійно-розвідувальну групу з позицій на південній околиці населеного пункту.

Російські військові блогери стверджують, що російські війська обстрілюють українські позиції біля Антонівського мосту на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від Дніпра) та Антонівського залізничного мосту на північ від Пойма (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від р. Дніпро).

Один військовий блогер стверджував, що бойові дії велися поблизу Кринок і Піщанівки (12 км на південний схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро), хоча більшість російських джерел стверджували, що російські війська переважно використовують авіацію та артилерію, щоб спробувати вибити українські сили з позицій на східний берег.

Деякі російські військові блогери стверджували, що українські сили евакуюють поранених і перекидають нові сили та легку техніку через Дніпро для підтримки позицій на східному березі.

Українські сили зберігають присутність на східному березі після того, як у ніч з 17 на 18 жовтня розпочали масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції, що свідчить про те, що українські сили змогли належним чином забезпечити та підсилити групи, які проводили ці операції, незважаючи на активізацію російської авіації . вздовж р. Дніпро.

Бої в Кринках

Днем раніше ISW опублікував звіт, де зазначив, що на кадрах із геолокацією, опублікованих 19 жовтня, видно, як українські війська просунулися на північний схід Кринок Херсонської області.

За даними російських джерел, українські сили закріплювались в районі Кринок і продовжували зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро. Також повідомлялося про бої в районі Піщанівки.

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