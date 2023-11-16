РФ намагається імпортозамістити західні верстати на тлі повідомлень про нові санкції, - ISW

У 2023 році Росія все активніше намагається розробити рішення щодо імпортозаміщення для закупівлі верстатів західного виробництва, ймовірно, у рамках підготовки до санкцій Заходу, спрямованих на цю вразливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У травні 2023 року російський уряд схвалив "Концепцію технологічного розвитку до 2030 року", яка заохочує внутрішнє виробництво високотехнологічної продукції, наприклад прецизійних верстатів, і зобов’язує вітчизняні підприємства виробляти не менше 75 відсотків високотехнологічної продукції Росії до 2030 року.

Російський державний оборонний конгломерат "Ростех" у серпні 2023 року повідомив, що російська група "СТАН", найбільший вітчизняний виробник високоточних машин, який Ростех придбав у 2019 році, є основним елементом російської програми імпортозаміщення.

Глава дочірньої компанії Ростеха RT-Capital Семен Якубов заявив 26 жовтня, що "Ростех" сподівається за допомогою групи "СТАН" задовольнити "велику потребу" Росії в сучасних точних машинах за відсутності західного імпорту.

Якубов заявив, що санкції Заходу і війна в Україні різко підвищили військовий і цивільний попит Росії на верстати вітчизняного виробництва. Він зазначив, що "СТАН" не зміг виконати навіть третини загального обсягу російських замовлень на прецизійні машини в 2023 році на суму близько шести мільярдів рублів (приблизно $67,1 млн). Він додав, що попит Росії на прецизійні верстати "набагато перевищує" поточні виробничі можливості.

Що передувало

Європейський Союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій. Згідно даним Bloomberg, під заборону потраплять експорт верстатів й деталей машин, які Російська Федерація може використовувати для виробництва зброї. Зокрема під обмеження можуть потрапити алмази й інше.

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