РФ пытается импортозаместить западные станки на фоне сообщений о новых санкциях, - ISW

В 2023 году Россия все активнее пытается разработать решение по импортозамещению для закупки станков западного производства, вероятно, в рамках подготовки к санкциям Запада, направленным на эту уязвимость.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В мае 2023 года российское правительство одобрило "Концепцию технологического развития до 2030 года", поощряющую внутреннее производство высокотехнологичной продукции, например прецизионных станков, и обязывающее отечественные предприятия производить не менее 75 процентов высокотехнологичной продукции России до 2030 года.

Российский государственный оборонный конгломерат "Ростех" в августе 2023 года сообщил, что российская группа "СТАН", крупнейший отечественный производитель высокоточных машин, приобретенный Ростехом в 2019 году, является основным элементом российской программы импортозамещения.

Глава дочерней компании Ростеха RT-Capital Семен Якубов заявил 26 октября, что "Ростех" надеется с помощью группы "СТАН" удовлетворить "большую потребность" России в современных точных машинах при отсутствии западного импорта.

Якубов заявил, что санкции Запада и война в Украине резко повысили военный и гражданский спрос России на станки отечественного производства. Он отметил, что "СТАН" не смог выполнить даже треть общего объема российских заказов на прецизионные машины в 2023 году на сумму около шести миллиардов рублей (примерно $67,1 млн). Он добавил, что спрос России на прецизионные станки "намного превышает" текущие производственные возможности.

Что предшествовало

Европейский Союз одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, к примеру, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций. Согласно данным Bloomberg, под запрет попадут экспорт станков и деталей машин, которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и прочее.

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