РФ накопичує резерви в районі Часового Яру та на Сіверському напрямку, - ОТУ "Луганськ"

У районі Часового Яру та на Сіверському напрямку російські війська збирають сили та накопичують резерви. Ймовірно, кількість активних боїв і штурмів на цих напрямках незабаром відновиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.
"На Торецькому напрямку кількість штурмів збільшилася. А у районі Часового Яру і на Сіверському напрямку досі залишається тенденція до того, що кількість штурмів зменшується. Наприклад, на Сіверському напрямку за минулу добу був усього один штурм", - розповіла Бобовнікова.
Також вона додала, що у росіян є просування на Торецькому напрямку.
"Ми бачимо, що на Торецькому напрямку знову відновилися динамічна ситуація. Зараз ворог намагається наступати малими піхотними групами, як і раніше. За минулу добу було 16 штурмів. І протягом минулої доби майже 90 осіб було знищено або поранено у самому Торецьку", - зазначила речниця.
За її словами, при цьому у районі Часового Яру та на Сіверському напрямку РФ збирає сили та накопичує резерви. Очікується, що за деякий час кількість активних бойових дій і штурмів відновиться.
Бобовнікова також розповіла, що на всіх трьох напрямках, що знаходяться у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", росіяни застосовують авіацію.
За даними Генштабу, станом на 16:00 11 листопада на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Курахівському напрямку. Також ворог активний на Покровському.
Окрім того, у Силах оборони півдня повідомили, що російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Це може статися протягом кількох днів.
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