РФ накапливает резервы в районе Часового Яра и на Северском направлении, - ОТГ "Луганск"

В районе Часового Яра и Северского направления российские войска собирают силы и накапливают резервы. Вероятно, количество активных боев и штурмов на этих направлениях вскоре возобновится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.
"На Торецком направлении количество штурмов увеличилось. А в районе Часового Яра и на Северском направлении до сих пор остается тенденция к тому, что количество штурмов уменьшается. Например, на Северском направлении за минувшие сутки был всего один штурм", - рассказала Бобовникова.
Также она добавила, что у россиян есть продвижение на Торецком направлении.
"Мы видим, что на Торецком направлении снова возобновились динамическая ситуация. Сейчас враг пытается наступать малыми пехотными группами, как и раньше. За минувшие сутки было 16 штурмов. И за прошедшие сутки почти 90 человек были уничтожены или ранены в самом Торецке", - отметила спикер.
По ее словам, при этом в районе Часового Яра и Северского направления РФ собирает силы и накапливает резервы. Ожидается, что через некоторое время количество активных боевых действий и штурмов возобновится.
Бобовникова также рассказала, что на всех трех направлениях, которые находятся в зоне ответственности ОТГ "Луганск", россияне применяют авиацию.
По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 11 ноября на фронте произошло 125 боевых столкновений. Самая сложная ситуация в Кураховском направлении. Также враг активен на Покровском.
Кроме того, в Силах обороны юга сообщили, что российские войска могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области. Это может произойти в течение нескольких дней.
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