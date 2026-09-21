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Росія планує випустити до 14 тисяч ракет "Дань-Т" у 2027 році, - джерела РБК-Україна

09:51 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Уляна Безпалько aimg Лев Шевченко
Росія планує випустити до 14 тисяч ракет "Дань-Т" у 2027 році, - джерела РБК-Україна Фото: "Дань-Т" (росЗМІ)
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Москва планує наростити виробництво засобу ураження "Дань-Т" до 14 тисяч одиниць уже наступного року, що разом із "Шахедами" та крилатими ракетами може створити додаткове навантаження на систему протиповітряного оборони.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Новий стиль Драпатого, битва за Донеччину і загроза зими: що відбувається на фронті".

Що відомо про "Дань-Т"

За даними російського виробника, ракета "Дань-Т" запускається з літаків або гелікоптерів, оснащена реактивним двигуном і здатна долати сотні кілометрів на високій швидкості. Після пуску вона автономно йде до цілі. "Ростех" також заявляє про спеціальний режим польоту, який має ускладнювати виявлення та перехоплення боєприпаса засобами ППО.

Чому масовість - головний ризик

Найбільший ризик співрозмовники РБК-Україна бачать у потенційній масовості цього засобу: висока швидкість, велика дальність і можливість запускати такі боєприпаси тисячами обіцяють додати українській ППО ще одне навантаження - на додачу до "шахедів", крилатих та балістичних ракет.

Російські плани передбачають виробництво до двох тисяч "Дань-Т" до кінця цього року і до 14 тисяч - наступного.

На тлі яких інших загроз розглядають "Дань-Т"

Співрозмовники видання називають "Дань-Т" не єдиним новим засобом ураження, який турбує військових - в одному ряду з нею згадують і S8000 "Бандероль".

Водночас Україна вже входить у осінньо-зимовий період з дефіцитом ракет-перехоплювачів, зокрема PAC-3, необхідних для боротьби з балістикою, тоді як Росія одночасно наростила частку турбореактивних дронів в ударах – з кінця серпня вони становлять близько 50-60% атаки, а до листопада цей показник противник планує довести до 80%.

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За оцінкою авіаційного експерта, директора з розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського, "Дань-Т" - це переробка навчальної мішені-ракети "Дань-М": з конструкції прибрали парашут і лінзу Люнеберга, отримавши умовно крилату ракету дальністю до 500 кілометрів при пуску з літаків типу Су-35 або приблизно 250 кілометрів - з наземних установок.

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