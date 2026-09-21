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РФ накапливает баллистические ракеты для новых ударов зимой, - Bloomberg

11:20 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Никончук
РФ накапливает баллистические ракеты для новых ударов зимой, - Bloomberg Иллюстративное фото: ракетный обстрел (GettyImages)
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Россия сократила удары баллистическими ракетами и усилила атаки реактивными дронами. Это может свидетельствовать о накоплении ракет для зимних ударов по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Новая тактика РФ

По данным Bloomberg, российские войска с августа стали значительно реже использовать баллистические ракеты, которые способны наносить серьезный ущерб украинской инфраструктуре, в том числе энергетическим объектам.

Одновременно Россия чаще применяет реактивные беспилотники. Такое изменение характера атак может указывать на то, что Москва сохраняет часть ракетных запасов для дальнейшего использования.

Возможные удары зимой

В Bloomberg допускают, что накопленные ракеты Россия может применить против объектов электро- и теплоэнергетики в холодный период. Обычно зимний сезон в Украине начинается с конца октября или начала ноября.

На этом фоне одним из ключевых рисков остается нехватка ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot. Именно эти средства необходимы для противодействия баллистическим ракетам.

Таким образом, сокращение количества баллистических ударов сейчас не обязательно означает снижение ракетной угрозы.

По оценке Bloomberg, изменение интенсивности их применения может быть связано с подготовкой России к новому этапу воздушных атак в зимний период.

Напоминаем, что ранее сообщалось, что Россия намерена существенно увеличить выпуск ударных средств "Дань-Т", что в сочетании с другими видами ракет и дронов может усилить нагрузку на украинскую ПВО.

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