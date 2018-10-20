В РФ находится 36 украинцев в статусе жертв торговли людьми

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Также в Таиланде двое граждан Украины на 25 лет лишены свободы за перевозку наркотиков

В Российской Федерации (РФ) находятся 36 граждан Украины, которые получили статус тех, кто является жертвами торговли людьми. Об этом на мероприятии Walk for Freedom сообщила замминистра соцполитики Наталья Федорович, передает корреспондент РБК-Украина.

"С 2016 года мы констатируем факты вовлечения украинцев в незаконную криминальную деятельность. Это деятельность, когда граждан Украины втягивали в работу курьерами в других странах, в РФ в частности. Им давали на продажу наркотики", - рассказала Федорович.

Также она отметила, что в Таиланде двое граждан Украины на 25 лет лишены свободы за перевозку наркотиков.

"В РФ почти 30 граждан Украины осуждены за торговлю наркотиками. Кроме того, 36 граждан Украины в РФ получили статус тех, кто является жертвами торговли людьми", - добавила Федорович.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным материалов мероприятия Walk for Freedom в мире насчитывают от 27 до 45,8 млн. рабов. Ежегодно 1,2 млн детей попадают в рабство. Существуют следующие формы эксплуатации: принудительный труд, сексуальная эксплуатация, вовлечение в уголовную деятельность, торговля органами, принудительное попрошайничество, дети-солдаты.

Добавим, сегодня в Киеве состоится мирное шествие - глобальная ежегодная акция по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который мировая общественность отмечает 18 октября.