ua en ru
Ср, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В РФ нафантазировали "угрозу" для Калининграда и прямо пригрозили НАТО ядеркой

16:05 30.09.2026 Ср
3 мин
aimg Сергей Козачук
В РФ нафантазировали "угрозу" для Калининграда и прямо пригрозили НАТО ядеркой Иллюстративное фото: Москва пугает НАТО через Калининград (Коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае блокирования Калининградской области странами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства РФ в Ирландии.

В российском диппредставительстве заявили, что обвинения в подготовке РФ к военному вторжению в европейские страны или ведению гибридной войны не имеют под собой оснований.

По их словам, у Москва якобы нет планов или мотивов для ухудшения отношений с Европой.

Также в заявлении утверждается, что разговоры о "российской угрозе" используются Западом для оправдания роста оборонных расходов и милитаризации региона.

В то же время, в дипломатическом ведомстве РФ обвинили НАТО в военной активности у российских границ и проведении учений.

Отдельно они упомянули о возможности воздушной или морской блокады Калининградской области.

В случае реализации такого сценария, российская сторона угрожает решительным ответом с применением всего имеющегося вооружения.

"Россия будет готова применить весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной страны", - заявили в посольстве.

Также в дипломатическом представительстве добавили, что при таком развитии событий существует вероятность того, что РФ нанесет "превентивные удары по центрам принятия решений в странах Альянса уже на ранней стадии конфликта".

Реакция НАТО на угрозы РФ

В НАТО подтвердили получение неофициального документа (non-paper) от РФ по Калининградской области и послали ответ, отметив оборонный характер Альянса.

"Я могу подтвердить, что Россия направила НАТО неофициальный документ (non-paper) и что мы направили ответ, в котором отметили, что НАТО является оборонным Альянсом и ни одна наша деятельность или обучение не представляют риска ни для одной части России", - заявила представитель НАТО Элисон Гарт в комментарии "Европейской правде".

В Альянсе решительно осудили любую безответственную ядерную риторику и угрозы применения силы. Там также подчеркнули, что использование гибридных тактик является "признаком отчаяния", которое не заставит НАТО отказаться от поддержки Украины и защиты своих территорий.

Напомним, что в Китае не раз призывали воздержаться от ядерной риторики.

В частности, президент Финляндии Александр Стубб уверял, что Китай не позволит России применить ядерное оружие в войне против Украины, а возможный максимум Кремля - это очередная волна мобилизации.

В то же время, международные партнеры продолжают оценивать риски эскалации.

Так, глава МИД Турции Хакан Фидан намекнул, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию как "последнему средству" только в случае критического истощения на фронте и в тылу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Российская Федерация Калининград
Новости
Путин размечтался о "гарантиях безопасности" для России
Путин размечтался о "гарантиях безопасности" для России
Аналитика
НРК не способны заменить "броню": интервью с генеральным директором "Укр Армо Тех"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина НРК не способны заменить "броню": интервью с генеральным директором "Укр Армо Тех"