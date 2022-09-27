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У РФ надумали створити окремий округ із окупованих територій на чолі з Рогозіним

Фото: колишній гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Росії розглядає можливість створити новий федеральний округ - Кримський. До його складу увійдуть тимчасово окупований Кримський півострів, а також окуповані частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Про це розповів співрозмовник у Раді Федерації РФ і близьке до уряду Криму джерело, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Відомості" .

Очолити новий округ може колишній гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Рішення щодо Рогозіна буде ухвалено найближчим часом і воно з великою ймовірністю буде позитивним.

"Там великий фронт робіт, тож це цілком можливо. З огляду на те, що його досі не призначили на федеральну посаду, є ймовірність, що йому знайдуть роботу там", - повідомило джерело видання.

Нагадаємо, що 23-27 вересня загарбники проводять "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки ООН щодо "референдуму", які Росія намагається проводити на тимчасово окупованих територіях.

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