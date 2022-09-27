У РФ надумали створити окремий округ із окупованих територій на чолі з Рогозіним

Очолити новий округ може колишній гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Рішення щодо Рогозіна буде ухвалено найближчим часом і воно з великою ймовірністю буде позитивним.

"Там великий фронт робіт, тож це цілком можливо. З огляду на те, що його досі не призначили на федеральну посаду, є ймовірність, що йому знайдуть роботу там", - повідомило джерело видання.

Нагадаємо, що 23-27 вересня загарбники проводять "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки ООН щодо "референдуму", які Росія намагається проводити на тимчасово окупованих територіях.

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