В РФ надумали создать отдельный округ из оккупированных территорий во главе с Рогозиным

Возглавить новый округ может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным.

"Там большой фронт работ, так что это вполне возможно. Учитывая, что его до сих пор не назначили на федеральную должность, есть вероятность, что ему найдут работу там", - сообщил источник издания.

Напомним, что 23-27 сентября захватчики проводят "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Украина требует срочно созвать заседание Совбеза ООН по "референдумам", которые Россия пытается проводить на временно оккупированных территориях.

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