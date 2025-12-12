В РФ надавали "вироків" суддям та прокурору МКС за ордер на арешт Путіна

У РФ заявили, що 12 грудня Московський міський суд оголосив у "міжнародний розшук" та заочно "засудив" прокурора МКС Каріма Хана. Прокурору оголосили "вирок" - 15 років позбавлення волі за нібито порушення так званого російського законодавства.

Окрім того, суд "засудив" суддів МКС, які приймали рішення щодо ордерів на арешт Путіна, так званої "уповноваженої у справах дітей" Марії Львової-Бєлової, командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша, ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та інших воєнних злочинів з Росії.

Росіяни "засудили" суддів Томоко Акане, Росаріо Сальваторе, Серхіо Херардо Угальде Годінеса, Хайкеля Бен Махфуда, а також голову МКС Пйотра Гофманськома, його заступників Каррансу Лусу дель Кармену Ібаньєса, Бертрама Шмітта та Рене Аделаїду.

Точні "терміни покарання" СК РФ не уточнював. Там лише заявили, що суддів "засудили" до термінів від 3,5 до 15 років за нібито "незаконне переслідування російських громадян".