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Из РФ после начала войны против Украины выехало по меньшей мере 150 журналистов

Автор: Валерия Полищук

Из России в срочном порядке выехали по меньшей мере 150 журналистов после начала полномасштабной войны против Украины. Главной причиной выезда работников медиа - введение в России военной цензуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Во многих СМИ уехала значительная часть журналистов - почти вся московская редакция "Медузы" (около 20 человек). Также из страны выехали журналисты "Дождя", "Эхо Москвы", "Новой Газеты".

Кроме того, в России временно прекратила работу российская служба BBC. Теперь ее журналисты будут работать из-за границы.

Отметим, 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому работникам СМИ грозит 15 лет лишения свободы, если они опубликуют информацию о вторжении в Украину, которая противоречит заявлениям официальных органов.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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