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З РФ після початку війни проти України виїхало щонайменше 150 журналістів

Автор: Валерія Поліщук

З Росії в терміновому порядку виїхали щонайменше 150 журналістів після початку повномасштабної війни проти України. Головною причиною виїзду працівників медіа - введення в Росії військової цензури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

У багатьох ЗМІ поїхала значна частина журналістів - майже вся московська редакція "Медузи" (близько 20 осіб). Також з країни виїхали журналісти "дощу", "Ехо Москви", "Нової Газети".

Крім того, в Росії тимчасово припинила роботу російська служба BBC. Тепер її журналісти працюватимуть з-за кордону.

Зазначимо, 4 березня президент РФ Володимир Путін підписав закон, за яким працівникам ЗМІ загрожує 15 років позбавлення волі, якщо вони опублікують інформацію про вторгнення в Україну, яка суперечить заявам офіційних органів.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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