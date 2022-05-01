РФ с начала войны продала энергоресурсов на 63 млрд евро. В лидерах Германия и Италия

Сообщается, что с момента вторжения Россия экспортировала ископаемое топливо на сумму 63 млрд евро по морю и по трубопроводам. Согласно анализу трубопроводной и морской торговли, проведенному Центром исследований энергетики и чистого воздуха, крупнейшими импортерами российского угля, нефти и газа были Германия, Италия и Китай.

Издание также приводит инфографику с крупнейшими импортерами российских энергоресурсов с 24 февраля 2022 года:

Германия - свыше 9 млрд евро

Италия - почти 7 млрд евро

Китай - более 6,5 млрд евро

Нидерланды - почти 6 млрд евро

Турция - более 4 млрд евро

Франция - почти 4 млрд евро

Фото: какие страны покупают энергоресурсы у России (ft.com)