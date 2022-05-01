РФ з початку війни продала енергоресурсів на 63 млрд євро. У лідерах Німеччина та Італія

Повідомляється, що з моменту вторгнення Росія експортувала викопне паливо на суму 63 млрд євро морем і трубопроводами. Згідно з аналізом трубопровідної і морської торгівлі, проведеним Центром досліджень енергетики і чистого повітря, найбільшими імпортерами російського вугілля, нафти і газу були Німеччина, Італія і Китай.

Видання також наводить інфографіку з найбільшими імпортерами російських енергоресурсів з 24 лютого 2022 року:

Німеччина - понад 9 млрд євро

Італія - майже 7 млрд євро

Китай - понад 6,5 млрд євро

Нідерланди - майже 6 млрд євро

Туреччина - понад 4 млрд євро

Франція - майже 4 млрд євро

Фото: які країни купують енергоресурси у Росії (ft.com)