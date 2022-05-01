РФ з початку війни продала енергоресурсів на 63 млрд євро. У лідерах Німеччина та Італія

Російська Федерація з початку повномасштабної війни проти України продала вугілля, нафти і газу на 63 млрд євро. Причому левова частка поставок припадає на країни Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Повідомляється, що з моменту вторгнення Росія експортувала викопне паливо на суму 63 млрд євро морем і трубопроводами. Згідно з аналізом трубопровідної і морської торгівлі, проведеним Центром досліджень енергетики і чистого повітря, найбільшими імпортерами російського вугілля, нафти і газу були Німеччина, Італія і Китай.
Видання також наводить інфографіку з найбільшими імпортерами російських енергоресурсів з 24 лютого 2022 року:
Фото: які країни купують енергоресурси у Росії (ft.com)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ЄС не обговорюють можливість відмови від поставок газу в рамках нових санкцій проти Росії.
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