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РФ начала поставлять газ в Молдову по новому контракту

Автор: Артур Родивилов

Поставки газа в Молдову по новому долгосрочному контракту "Газпром" начинает с 1 ноября. Новый договор был подписан сторонами 29 октября сроком на пять лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну рассказал, что российский газ теперь будет стоить около 450 долларов за 1 тыс. куб. м. в ноябре. Отмечается, что это в два раза меньше рыночной цены и той стоимости, которую власти платили в октябре.

Переговоры о новых поставках газа шли в течение месяца. В то время индексы цены на топливо для Молдови начали зависеть от спотовой цены на немецком хабе NCG. Из-за дефицита газа в европейских хранилищах биржевая цена на газ выросла до рекордных 1900 долларов за 1 тыс. куб. м.

Для Молдови в сентябре цена газа подскочила до 550 долларов по сравнению со средней ценой в 149 долларов в 2020 году.

Напомним, в октябре Молдова впервые в своей истории закупила газ не у России.

Отметим, Молдова намерена провести аудит задолженности по газу перед Россией, к которому планируется привлечь "Газпром".

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Молдова