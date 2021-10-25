Молдова хочет провести аудит задолженности по газу перед Россией

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила о намерении провести аудит задолженности по газа перед Россией. По ее словам, к проверке планируется привлечь российскую компанию "Газпром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера в эфире телеканала Pro TV .

Гаврилица отметила, что с 2015 года Молдова не накапливала долги, а выплачивала задолженности госкомпаний. Она признала, что долг есть, но нужно посмотреть, как его реструктуризировать.

"Мы хотим провести аудит, возможно, и совместный с "Газпромом", чтобы узнать точную сумму долга", - добавила премьер.

Глава правительства уточнила, что Молдова готова выплатить определенную часть долга по газу в течение определенного периода. Однако, подчеркнула Гаврилица, правительство не знает, как сформировалась эта задолженность.