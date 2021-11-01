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РФ почала постачати газ до Молдови за новим контрактом

Автор: Артур Родивилов

Постачання газу в Молдову за новим довгостроковим контрактом "Газпром" починає з 1 листопада. Новий договір був підписаний сторонами 29 жовтня строком на п'ять років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на РБК.

Віцепрем'єр Молдови Андрій спину розповів, що російський газ тепер коштуватиме близько 450 доларів за 1 тис.куб. м. у листопаді. Відзначається, що це у два рази менше ринкової ціни і тієї вартості, яку влада платила в жовтні.

Переговори про нові постачання газу йшли протягом місяця. У той час індекси ціни на паливо для Молдови почали залежати від спотової ціни на німецькому хабі NCG. Через дефіцит газу в європейських сховищах біржова ціна на газ зросла до рекордних 1900 доларів за 1 тис. куб. м.

Для Молдови у вересні ціна газу підскочила до 550 доларів у порівнянні з середньою ціною в 149 доларів у 2020 році.

Нагадаємо, в жовтні Молдова вперше у своїй історії закупила газ не у Росії.

Зазначимо, Молдова має намір провести аудит заборгованості щодо газу перед Росією, до якого планується залучити "Газпром".

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Молдова