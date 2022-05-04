UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ не может набрать достаточно контрактников, чтобы заменить уничтоженных оккупантов, - СБУ

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала переписку контрактника с сотрудницей Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Выяснилось, что Россия не может набрать достаточно контрактников, чтобы заменить тех оккупантов, которых уже уничтожили украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что у оккупантов срывается план "замещения" боевых потерь на войне в Украине.

"Недобор силен. Никто не хочет подписывать. У меня в батальоне 33 человека (при среднем наполнении 500 военных)" - пишет женщина.

В ответ оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, жалуется на большие потери.

"34 мехбат Карачаевский полностью раз**али. 80% личного состава было уничтожено. Они с позиции снялись, послали на*уй командование", - пишет оккупант.

Также женщина дополнила перечень потерь: 150-я дивизия потеряла 60%, а 102-я (пыталась взять Киев) уничтожена полностью.

К тому же она риторически спрашивает у оккупанта: "И кем менять их, спрашивается?".

Ранее мы сообщали, что пленные боевики "ДНР" призывают "земляков" не вступать в армию России.

Также мы писали, что СБУ предотвратила ракетный обстрел объектов Нацгвардии в Киевской области.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВторжение России в Украину