РФ не може набрати достатньо контрактників, аби замінити знищених окупантів, - СБУ

Служба безпеки України опублікувала переписку контрактника зі співробітницею головного управління Росгвардії по Краснодарському краю. З'ясувалося, що Росія не може набрати достатньо контрактників, аби замінити тих окупантів, яких уже знищили українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

До того ж вона риторично запитує у окупанта: "І ким міняти їх, питається?".

"34 мехбат Карачаєвський повністю роз**али. 80% особового складу було знищено. Вони з позиції знялися, послали на*уй командування", - пише окупант.

У відповідь окупант, який зараз перебуває у Херсонській області, скаржиться на великі втрати.

"Недобір сильний. Ніхто не хоче підписувати. У мене в батальйоні 33 особи (при середньому наповненні 500 військових)" - пише жінка.

Повідомляється, що у окупантів зривається план "заміщення" бойових втрат на війні в Україні.

Раніше ми повідомляли, що полонені бойовики "ДНР" закликають "земляків" не вступати до армії Росії.

Також ми писали, що СБУ запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії у Київській області.

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