РФ не може набрати достатньо контрактників, аби замінити знищених окупантів, - СБУ

Служба безпеки України опублікувала переписку контрактника зі співробітницею головного управління Росгвардії по Краснодарському краю. З'ясувалося, що Росія не може набрати достатньо контрактників, аби замінити тих окупантів, яких уже знищили українські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що у окупантів зривається план "заміщення" бойових втрат на війні в Україні.
"Недобір сильний. Ніхто не хоче підписувати. У мене в батальйоні 33 особи (при середньому наповненні 500 військових)" - пише жінка.
У відповідь окупант, який зараз перебуває у Херсонській області, скаржиться на великі втрати.
"34 мехбат Карачаєвський повністю роз**али. 80% особового складу було знищено. Вони з позиції знялися, послали на*уй командування", - пише окупант.
Також жінка доповнила перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю.
До того ж вона риторично запитує у окупанта: "І ким міняти їх, питається?".
Раніше ми повідомляли, що полонені бойовики "ДНР" закликають "земляків" не вступати до армії Росії.
Також ми писали, що СБУ запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії у Київській області.
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